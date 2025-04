15 Meisterinnen und Meister der Landwirtschaft geehrt

Zwei Jahre Zeit, Energie, Mut und großen Willen investierten 15 junge Landwirtinnen und Landwirte aus der Oberpfalz in ihre Fortbildung zur Meisterin und zum Meister in der Landwirtschaft. Ihren Erfolg konnten sie im Spiegelsaal der Regierung der Oberpfalz im Rahmen der feierlichen Verleihung der Meisterbriefe und Meisterpreise feiern.

Diese erhielten sie u.a. aus den Händen von Regierungspräsident Walter Jonas, sowie dem Vorsitzenden des Meisterprüfungsausschusses Landwirtschaft, Stefan Graf, im Beisein zahlreicher Ehrengäste aus Politik, Staatsverwaltung, Berufsverbänden sowie Landwirtschafts- und Beruflichen Schulen. „Unsere frisch gekürten Meisterinnen und Meister der Landwirtschaft haben eine grundsolide Basis für ihre berufliche Zukunft erworben. Sie haben gelernt unternehmerisch zu denken und zu handeln und dabei Herausforderungen wie Klima-, Erosions- und Wasserschutz bzw. Tierwohl im Fokus zu behalten. Ich bin überzeugt, dass die Absolventinnen und Absolventen mit ihrem erworbenen Wissen ihre Betriebe in eine erfolgreiche Zukunft führen und einen wichtigen Beitrag für unsere Oberpfälzer Heimat leisten werden“, so Regierungspräsident Walter Jonas in seiner Begrüßung. Eine ganz besondere Ehrung gab es für die drei besten Absolventen. Sie bekamen den „Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung“. Dazu gehört eine Medaille, eine Urkunde und ein Gratulationsschreiben der Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Michaela Kaniber.

Die Absolventinnen und Absolventen

Landkreis Amberg-Sulzbach:

Bauer Johannes aus Freudenberg

Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Alberti Stefan aus Floß

aus Floß Janner Ingrid aus Vohenstrauß

aus Vohenstrauß Krug Lukas aus Windischeschenbach

aus Windischeschenbach Kunz Martin aus Windischeschenbach

aus Windischeschenbach Neuber Theresa aus Waidhaus

Landkreis Schwandorf:

Fuhge Merlin aus Schmidgaden

aus Schmidgaden Roidl Regina aus Wackersdorf

aus Wackersdorf Stangl Lukas aus Schönsee

Landkreis Tirschenreuth

Härtl Lukas aus Leonberg

aus Leonberg Legat Lukas aus Erbendorf

aus Erbendorf Rustler Ulla aus Waldsassen

aus Waldsassen Schrott Peter aus Falkenberg

aus Falkenberg Weiß Annkathrin aus Neualbenreuth

Landkreis Wunsiedel

Schübel Daniel aus Marktredwitz

Die besten drei Absolventen in der Oberpfalz erhielten im Rahmen der Verleihung den „Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung” in Form einer Medaille.

Preisträger “Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung”