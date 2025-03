16-Jähriger klaut Benzin und verunglückt schwer

Ein Jugendlicher bricht auf einer Spritztour mit dem Motorrad etliche Verkehrsregeln und bedient sich an einer Tankstelle – ohne zu bezahlen. Er landet schließlich verletzt im Krankenhaus.

Ohne Führerschein ist ein 16-Jähriger in Oberfranken mit einem nicht zugelassenen Motorrad über eine Bundesstraße gerast – und schwer verunglückt. Der Jugendliche hatte zuvor am Sonntag mit einem 19 Jahre alten Bekannten an einer Tankstelle in Plech (Landkreis Bayreuth) getankt und war ohne zu bezahlen davongefahren, wie die Polizei mitteilte.

Etwa eine halbe Stunde nach dem Diebstahl prallte der 16-Jährige laut Polizei gegen eine Leitplanke. Dabei sei der Tank beschädigt worden und das Motorrad in Brand geraten, hieß es. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen die jungen Männer wird jetzt ermittelt

Wie sich später herausstellte, waren die beiden jungen Männer laut Polizei mit nicht zugelassenen Maschinen unterwegs – an einem Motorrad fehlte das Kennzeichen, am anderen war es unkenntlich gemacht. Außerdem hatten beide keinen Führerschein.

Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte der Verunglückte anhand von Videoaufnahmen der Tankstelle identifiziert werden. Auch der 19-jährige Motorradfahrer wurde noch am selben Tag auf einem Autobahnrastplatz festgenommen. Gegen beide wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden. (dpa/lby)