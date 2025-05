Mann mit gestohlenem Auto seiner Ex unterwegs

Eine Streife bemerkt ein Auto auf der A9. Beim Kennzeichen-Check stellen die Polizisten fest, dass der Wagen gestohlen wurde. Der Ex-Freund der Besitzerin versucht darin, vor den Beamten zu flüchten.

Im gestohlenen Auto seiner Ex-Freundin ist ein Mann von einer Polizeistreife auf der Autobahn 9 in Oberfranken erwischt worden. Die Streife sei am Mittwoch bei Bayreuth hinter dem 38-Jährigen gefahren und habe bemerkt, dass das Auto am Vortag als gestohlen gemeldet wurde, teilte die Polizei mit. Als die Beamten den Wagen verfolgten, versuchte der Fahrer, zu flüchten. Dabei soll er mit dem Wagen eine Leitplanke gestreift haben.

Der 38-Jährige wurde an der Ausfahrt Pegnitz gestoppt und festgenommen. Er habe unter Drogen und Medikamenten gestanden, zudem habe er keinen Führerschein mehr besessen. Weil der Mann beim Aussteigen die Handbremse des Wagens nicht richtig anzog, rollte das Auto weiter und prallte gegen den Streifenwagen.

Gegen eine Blutentnahme wehrte sich der Mann zunächst, er sei sehr aggressiv gewesen, hieß es. Der 38-Jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen, ihn erwartet nun ein größeres Strafverfahren. (dpa/lby)