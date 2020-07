17-Jähriger in Grafenwöhr vermisst

In Grafenwöhr wird ein 17-Jähriger vermisst. Der Jugendliche war Montagabend mit Freunden in einem Waldstück an der Fischerhütte unterwegs. Dort trennte sich die Gruppe. Da der 17-Jährige bis Mitternacht nicht nach Hause gekommen war, meldeten ihn die Eltern als vermisst. Noch in der Nacht lief eine Fahndung an. Gestern Vormittag startete dann eine groß angelegte Suchaktion mit Hubschrauber, Hunden, Wasserwacht, Bergwacht und BRK. Bisher ohne Erfolg.

© Jürgen Masching

