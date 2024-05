18-Jährige getötet: Tatverdächtiger und Opfer kannten sich

Nach der Festnahme zweier Männer in Bayern, die für Russland spioniert und …

U-Haft für beide Verdächtige nach Spionage-Verdacht Nach der Festnahme zweier Männer in Bayern, die für Russland spioniert und …

U-Haft für beide Verdächtige nach Spionage-Verdacht Nach der Festnahme zweier Männer in Bayern, die für Russland spioniert und …

Symbolfoto: Markus Spiske, pexels.com