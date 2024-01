18-Jähriger bei Unfall auf Kreisstraße schwer verletzt

Ein 18-jähriger Fahranfänger aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach hat am Sonntagmittag einen schweren Unfall auf der Kreisstraße 3 zwischen Augsberg und Schwenderöd verursacht.

Er kam mit seinem Audi von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Nürnberger Klinik geflogen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Nürnberger Klinik geflogen.

Der Audi wurde total beschädigt und abgeschleppt. Die Kreisstraße war für zwei Stunden gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar.