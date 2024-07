Am Montagabend (29.04.) ist in Weiden eine Fußgängerin bei einem …

Autofahrer verletzt Fußgängerin und flüchtet Am Montagabend (29.04.) ist in Weiden eine Fußgängerin bei einem …

Autofahrer verletzt Fußgängerin und flüchtet Am Montagabend (29.04.) ist in Weiden eine Fußgängerin bei einem …

In der Nacht auf Sonntag sind in Weiden bei einem Streit mehrere Männer …

Betrunkener läuft vors Auto und wird zum Ziel In der Nacht auf Sonntag sind in Weiden bei einem Streit mehrere Männer …

Betrunkener läuft vors Auto und wird zum Ziel In der Nacht auf Sonntag sind in Weiden bei einem Streit mehrere Männer …

Symbolfoto: Pixabay, pexels.com