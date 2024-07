Größter Birnbaum der Oberpfalz gesucht

Die Regierung der Oberpfalz rückt die Birne in den Fokus: Aktuell laufen Wettbewerbe zu den Birnenschönheiten der Oberpfalz.

Gesucht wird zum Beispiel der größte Birnbaum. Ziel des Wettbewerbs ist es, regionale Birnenbesonderheiten zu finden, sie zu vermehren und in Zukunft wieder in die Landschaft zu bringen. Dazu braucht es die Unterstützung von Vielen. Also auf geht’s: Melden Sie mächtige Birnbäume, die Ihnen besonders erscheinen.

Alle Infos zum Wettbewerb gibt’s auf der Website der Regierung der Oberpfalz.