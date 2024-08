Ausgelegtes Futter Gefahr für Hunde und andere Tiere

Immer wieder werden Hunde bei praller Sonne in ein Auto eingesperrt. Dieses …

Hunde bei praller Sonne in Autos eingesperrt Immer wieder werden Hunde bei praller Sonne in ein Auto eingesperrt. Dieses …

Wem gehört dieser Fahrzeugschlüssel? In Nabburg ist im Wartebereich einer Praxis im ehemaligen Krankenhaus ein …

Kinder ungesichert auf Ladefläche eines Transporters Lebensgefährliche Situation für Kinder. Am Donnerstagabend hat eine …

Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de