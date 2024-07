Hunde bei praller Sonne in Autos eingesperrt

Immer wieder werden Hunde bei praller Sonne in ein Auto eingesperrt. Dieses Mal berichtet die Polizei Cham von einem solchen Fall vor einem Schnellrestaurant in Janahof. Zwei Hunde waren bei geschlossenen Fenstern auf einem Parkplatz in einem Auto eingesperrt. Die Hunde hatten sich bereits hechelnd in den Fußraum verzogen. Laut Zeugen, kümmerte das den Halter nicht. Als die Polizei eintraf, war der Hundebesitzer mit seinem Auto schon verschwunden. Der Mann konnte durch eine Halterabfrage der Polizei ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz.

In Wackersdorf hat am Donnerstagabend ein 34-Jähriger seinen Hund im Auto zurückgelassen. Die Beamten fanden den Hund in der Schulstraße in einem Chevrolet, bei dem das Fenster nur wenige Millimeter geöffnet war. Eine Trinkmöglichkeit für den Hund war im Auto nicht vorhanden. Da die Temperatur zu dieser Zeit um die 30 Grad lag, dürfte es im Auto noch heißer gewesen sein. Anfangs bellte laut Zeugen der Hund noch, irgendwann gab er aber auf und bewegte sich nicht mehr. Als der Besitzer zurückkam, zeigte er keine Einsicht. Auf ihn kommt nun ein saftiges Bußgeld zu.