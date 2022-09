2. Bio-Meile in Falkenberg

Heute gibt es in Falkenberg im Landkreis Tirschenreuth die 2. Bio-Meile.

Am Marktplatz am Fuße der Burg können Sie eine Bandbreite an Bio-Produkten und Bio-Schmankerl kennenlernen. Und die kommen aus den Öko-Modellregionen Steinwald, Stiftland, Siebenstern und Naturparkland Oberpfälzer Wald. Mehr als 20 Direktvermarkter verkaufen z.B. Kräuter, Heidelbeeren, Schafwollprodukte, Backwaren, Gemüse und vieles mehr. Daneben können die Besucher an Führungen teilnehmen oder Vorträge besuchen. Die Bio-Meile in Falkenberg läuft von 11 bis 17 Uhr.