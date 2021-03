21.111 Euro von #1centprokilometer und #gemeinsamgutestun für VKKK

Der Regenstaufer Verein „Läufer gegen Krebs“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Läufer-Netzwerk aufzubauen, in dem die Sportler mindestens 1 Cent pro zurückgelegtem Kilometer spenden.

„Seit Gründung des Vereins im Jahr 2018 konnten mehr als 32.000 Euro an verschiedene Einrichtungen übergeben werden. Die Spenden kommen krebskranken Kindern und deren Angehörigen zugute. Am Dienstag gab es wieder eine „erlaufene Finanzspritze“. Zwei Schecks in Höhe von insgesamt 21.111 Euro gingen an den Verein zur Förderung krebskranker und körperbehinderter Kinder Ostbayern. Der Betrag fließt in den Bau eines Therapiespielplatzes neben dem Uniklinikum Regensburg.