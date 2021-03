Angriff auf Seniorin – Täter sitzt in U-Haft

Nach einem Angriff auf eine Seniorin am Dienstag in Regensburg sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft.

Der 29-Jährige hatte eine 76-Jährige in deren Wohnung mit einem Stichwerkzeug verletzt. Dann drängte der Mann eine 20-Jährige in sein Fahrzeug einzusteigen und mitzukommen. Die junge Frau blieb unverletzt. Sie wird aber weiter ärztlich betreut. Die Seniorin wurde stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Tatverdächtigen wurde Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, Geiselnahme und Fahren ohne Fahrerlaubnis erlassen.