21 Migranten an der A6 aufgegriffen

Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben am Samstagmorgen 21 Migranten hungrig und durchgefroren in der Nähe eines Parkplatzes an der A6 gefunden. Ein aufmerksamer Fahrer eines Streufahrzeugs meldete der Polizei Personen auf dem Standstreifen zwischen der Anschlussstelle Leuchtenberg und dem Parkplatz Wittschauer Höhe im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

Die insgesamt 21 Männer im Alter von 16 bis 37 Jahren aus Indien und Bangladesch gaben an, dass sie in einem LKW eng zusammengepfercht von Kroatien nach Deutschland geschleust worden seien. Wie die Vernehmung ergab führte die ganze Route von Bangladesch und Indien über Dubai, Oman, Irak bis in die Türkei. Von dort aus nach Griechenland über Serbien und dann nach Bosnien. Vor dort seien die Migranten zur kroatischen Grenze gebracht worden. Alleine für das Teilstück Bosnien nach Deutschland haben die Schleuser 4.500 Euro verlangt. Zwei Fahrer mit „europäischen Aussehen“ hätten schließlich die Migranten am Parkplatz Wittschauer Höhe aufgefordert den LKW zu verlassen. Bei dem LKW könnte es sich um einen weißen Sattelauflieger mit grauer Plane handeln. Das Kennzeichen sei gelb mit schwarzer Schrift. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte an die Bundespolizei unter der Telefonnummer 09652/82060 wenden.

