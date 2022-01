Schwerer Verkehrsunfall bei Dießfurter Weiher

Bei Eschenbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Auf der Kreisstraße NEW 16 /NEW 22 auf Höhe des Dießfurter Weiher übersah ein 46-jähriger Autofahrer das Stoppschild kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb circa 50 Meter weiter seitlich liegen.

Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Seine beiden Beifahrerinnen im Alter von 27 und 33 Jahren, erlitten schwere Verletzungen. Alle drei mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der schweren Verletzungen der Frauen, wurde von der Staatsanwaltschaft Weiden ein Gutachter hinzugezogen und das Auto sichergestellt.