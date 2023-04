23-Jährige in Regensburg vergewaltigt und lebensgefährlich verletzt

Ein 18-Jähriger soll in Regensburg eine junge Frau vergewaltigt und lebensgefährlich verletzt haben. Die 23-Jährige hatte sich nach Polizeiangaben von Montag am späten Samstagabend mit dem 18-Jährigen in einer Grünanlage in Burgweinting getroffen. Dabei soll er sie vergewaltigt und mit verschiedenen Gegenständen verletzt haben und danach geflohen sein.

Über Passanten habe die Frau die Polizei verständigt, hieß es. Der 18-Jährige bestreite die Tat, sagte ein Polizeisprecher. Von ihrem mutmaßlichen Peiniger habe die Frau lediglich ein Pseudonym gekannt. Dennoch habe ein Tatverdächtiger ermittelt und noch am Sonntag von Spezialkräften festgenommen werden können, teilte die Polizei mit. Ein Ermittlungsrichter erließ am Montag Haftbefehl gegen den 18-jährigen Deutschen wegen Verdachts auf versuchten Mord und Vergewaltigung. Die 23-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, habe sich am Montag aber nicht mehr in Lebensgefahr befunden. Es soll nicht das erste Treffen der beiden gewesen sein. (dpa/lby)