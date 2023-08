Hof: 24-Jährige fährt ungebremst in Kreuzung und verursacht schweren Verkehrsunfall

In Hof ist es in der Nacht zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 24-jährige BMW-Fahrerin fuhr gegen 23 Uhr ungebremst in die Kreuzung zur Westendstraße ein und kollidierte dort mit dem Fahrzeug eines 22-Jährigen. Da die Ampel der Kreuzung außer Betrieb war hätte die Frau das Stoppschild beachten müssen.

Während die BMW-Fahrerin an der Hand leicht verletzt wurde, musste der 22-Jährige schwerverletzt aus seinem Auto befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall wurde auch ein Stromverteilerkasten in der Nähe beschädigt – was einen kurzzeitigen Stromausfall der umliegenden Straßenzüge zur Folge hatte. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt.