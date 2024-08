Auseinandersetzung in Hof: 28-Jähriger verletzt

Am Donnerstagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in Hof zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 28-jähriger Bewohner verletzt wurde.

Die Polizei nahm einen 36-jährigen Tatverdächtigen fest und ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Das Opfer erlitt oberflächliche Verletzungen im Gesicht und an der Hand und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Bei der Auseinandersetzung soll auch ein Messer verwendet worden sein. Der Tatverdächtige zeigte Anzeichen eines psychischen Ausnahmezustands und wurde nach der Festnahme ins Krankenhaus gebracht.