24-Jähriger liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Zu einer wilden Verfolgungsjagd hat sich an Heiligabend eine Verkehrskontrolle im Landkreis Schwandorf entwickelt. In Wernberg-Köblitz sollte ein 24-jähriger Audifahrer kontrolliert werden. Dieser flüchtete jedoch mit weit über 200 km/h über die A 93, die er dann in Schwandorf-Mitte verließ.

Auch dort flüchtete er vor einer erneut drohenden Kontrolle und kollidierte dabei sogar leicht mit einem Streifenwagen. Doch auch davon ließ der junge Mann sich nicht beirren. Er setzte seine Flucht querfeldein fort, konnte jedoch letztendlich festgenommen werden. Der Grund für seine Flucht war dann auch schnell gefunden: Vor der Fahrt hatte der Fahrer Amphetamine konsumiert. Nach einer Blutentnahme wurden sein Führerschein und Auto sichergestellt. Den Rowdy erwartet jetzt unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.