25 Hühner verenden bei Brand in Scheune

Hoher Schaden bei Brand in Hof Eine vermeintlich ausgedrückte Zigarette hat in Hof wahrscheinlich eine ganze …

Hoher Schaden bei Brand in Hof Eine vermeintlich ausgedrückte Zigarette hat in Hof wahrscheinlich eine ganze …

Brand eines Traktors in Bayreuth Traktorbrand gestern im Bayreuther Ortsteil Oberobsang. Am frühen Morgen …

Brand eines Traktors in Bayreuth Traktorbrand gestern im Bayreuther Ortsteil Oberobsang. Am frühen Morgen …

Vier Menschen sind bei einem Brand einer Scheune in Steinbach am Wald im …

Hoher Schaden bei Brand in Steinbach Vier Menschen sind bei einem Brand einer Scheune in Steinbach am Wald im …

Hoher Schaden bei Brand in Steinbach Vier Menschen sind bei einem Brand einer Scheune in Steinbach am Wald im …

Foto: Ferdinand Merzbach/News5/dpa