27-Jähriger von Strömung in Regnitz mitgerissen

Ein 27-Jähriger ist in Erlangen in der Regnitz in die Strömung geraten – und wird nun vermisst. Er befand sich am späten Dienstagnachmittag mutmaßlich zum Baden in der Nähe der Wehranlage Wöhrmühle, wie die Polizei am Abend mitteilte. Passanten hätten beobachtetet, wie der Mann von der Strömung mitgerissen und schließlich unter Wasser gezogen wurde. Sie hätten dann einen Notruf abgesetzt.

Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, des DLRG, der Wasserwacht und des Rettungsdienstes begannen umgehend mit umfangreichen Such- und Rettungsmaßnahmen, wie es weiter hieß. Auch zwei Hubschrauber sowie mehrere Taucher und Boote wurden demnach eingesetzt. Gegen 20.30 Uhr – rund drei Stunden nach dem Unglück – sei die Suche nach dem 27-Jährigen erfolglos eingestellt worden. (dpa/lby)