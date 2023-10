27 Menschen in Eschlkam abgesetzt

Am Montagmorgen hat ein Fahrer eines Kleintransporters Menschen von Tschechien nach Deutschland geschleust und anschließend in Eschlkam im Kreis Cham abgesetzt.

Nach einer gemeinsamen Fahndung mit Streifen der Polizeiinspektion Furth im Wald, der Bundespolizei und des Zolls konnten insgesamt 27 Personen festgestellt werden. Gegen den unbekannten Schleuser wird nun ermittelt. 25 Menschen wurden bereits nach Tschechien zurückgeschoben.

Das Jugendamt Cham nahm einen 15-jährigen Jugendlichen in Obhut. Einen 28-jährigen Migranten leiteten die Beamten an die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Regensburg weiter.