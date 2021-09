Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in einem Logistikbetrieb in Regensburg schwer verletzt worden. Der 34-Jährige wollte auf dem Betriebsgelände einen Anhänger von seiner Zugmaschine abkoppeln.

Der Brummi-Fahrer versuchte per Hand die Deichsel in die Kupplung einzuführen. Dabei wurde er vom rollenden Anhänger erfasst und schwer verletzt. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.