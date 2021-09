Scheune brennt komplett nieder

In Postbauer-Heng im Landkreis Neumarkt ist gestern eine landwirtschaftliche Scheune ein Raub der Flammen geworden. Am frühen Nachmittag war das Feuer der Integrierten Leitstelle gemeldet worden.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Scheune bereits in Vollbrand. Trotz eines Großaufgebotes an Einsatzkräften brannte die Scheune, in der Heu und Stroh gelagert waren, bis auf die Grundmauern nieder. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Eurobereich. Die Kripo Regensburg ermittelt.