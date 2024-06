4.200 Brillen und Hörgeräte gespendet

In fast jedem Haushalt verstaubt mindestens eine alte Brille. Wer sie seit Jahren nicht mehr hervorgeholt hat, kann die Sehhilfe spenden und damit Gutes tun.

An der OTH Amberg-Weiden haben das zahlreiche Menschen getan und ihre alten Brillen und Hörgeräte der Aktion „Brillen weltweit“ in Kooperation mit dem Deutschen Katholischen Blindenwerk e.V. gespendet. In den vergangenen vier Monaten kamen so rund 4.200 Spenden zusammen. Diese werden nun in einer Werkstatt in Koblenz von Langzeitarbeitslosen begutachtet, Dioptrien gemessen, Gestelle repariert, unbrauchbare Modelle recycelt und brauchbare an Menschen in aller Welt verteilt.

So hilft die Aktion Sehhilfebedürftigen in allen Ländern, gibt Arbeitslosen in Deutschland eine Perspektive und schont zugleich die Umwelt, da Ressourcen sinnvoll genutzt werden. Wer also noch ungenutzte Brillen und Hörgeräte zu Hause herumliegen hat, kann sie gerne abgeben und zwar in der Hochschulbibliothek Amberg, in der Regionalbibliothek Weiden sowie in der Stadt- und Provinzialbibliothek Amberg – das Ganze bis Ende des Jahres.