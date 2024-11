Spendenaktion für EV Weiden und Blue Devils

Die Nachricht über den Insolvenzantrag der Ziegler Holding bringt den 1. EV Weiden und die Blue Devils Spielbetriebs GmbH in eine existenzbedrohende Lage.

Das Aus des Hauptsponsors hat sowohl für die Profimannschaft in der DEL2 als auch für die Nachwuchsabteilung mit rund 200 Kindern und Jugendlichen dramatische Folgen. Die Zeit, das entstandene Finanzloch in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro zu schließen, drängt. In einem gemeinsamen Kraftakt soll die Rettung des Eishockeystandorts Weiden gelingen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine Taskforce arbeitet im Hintergrund bereits akribisch an der Rettung des Vereins und der GmbH. Es gibt auch schon zarte Erfolge zu verzeichnen: Erste Sponsoren haben über ihr bisheriges Engagement hinaus ihre finanzielle und personelle Unterstützung zugesagt. Und es läuft eine Spendenaktion für den Verein.