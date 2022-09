Betrüger machen sich Energiekrise zu nutze

Betrüger machen sich gerade vermehrt die Energiekrise zu nutze. Sie bieten in Fake-Shops Brennholz, Pellets und Briketts an. In der Oberpfalz sind seit Anfang August 16 Fälle bekannt geworden, in denen Personen auf derartige Shops reingefallen sind. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Oberpfalz warnt deshalb eindringlich vor den Gefahren des Online-Shoppings.

Zunächst sehen die Internetseiten auf den ersten Blick professionell aus und wirken täuschend echt. Nicht selten ist am Ende der Seite sogar ein Impressum mit Angaben zu dem vermeintlichen Anbieter. Allerdings gibt es doch entsprechende Hinweise, wie Sie mögliche Betrugsseiten erkennen können:

Vergleichen Sie Preise – ist der Preis für die derzeitigen Verhältnisse realistisch?

Ein besonders günstiger Preis ist vor allem für derzeit stark gefragte Produkte stets ein „Lockmittel“ der Betrüger.

Schauen Sie nach dem Impressum – existiert die Firma tatsächlich?

Suchen Sie nach Erfahrungsberichten über den Anbieter im Internet – geben Sie die Webseite in eine Suchmaschine ein. Oftmals finden Sie hier bereits Warnhinweise zu diesem Fake-Shop.

Vorsicht vor Vorauskasse – wird Ihnen ausschließlich diese Möglichkeit angeboten könnte das bereits ein Alarmsignal für eine Betrugsseite sein.

Weitere Infos zum Thema Fake-Shops finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/e-commerce/fake-shops/ )