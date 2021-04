83-Jährige kommt bei Wohnhausbrand ums Leben

Bei einem Wohnhausbrand in Oberviechtach im Landkreis Schwandorf ist heute Morgen eine 83-jährige Frau ums Leben gekommen.

Nachbarn bemerkten gegen halbfünf morgens den Brand des Einfamilienhauses im Ortsteil Eigelsberg und verständigten die Feuerwehr. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Wohnhaus bereits voll in Flammen. Die Feuerwehr konnte die 83-jährige Bewohnerin noch aus dem brennenden Haus retten, sie verstarb jedoch trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Einsatzort. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Gebäude. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Das ältere Einfamilienhaus wurde durch die Flammen komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.