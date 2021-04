LKW beschädigt denkmalgeschützte Statue

In Regensburg hat am Freitag ein Lastwagen eine denkmalgeschützte Statue beschädigt.

Der Lastwagenfahrer hatte zunächst Lebensmittel an einen Supermarkt in der Regensburger Innenstadt geliefert. Beim Verlassen der Innenstadt über den Domplatz verkeilte sich der Lastwagenanhänger am Gebäudeeck des Restaurants Bischofshof mit der dortigen Statue. Da das Denkmal beim Rangieren vermutlich noch mehr in Mitleidenschaft gezogen worden wäre, wurde ein Abschleppdienst gerufen, um das Fahrzeuggespann zu befreien. Die Schadenshöhe an der denkmalgeschützten Statue ist noch unklar. Der LKW wurde nur leicht beschädigt.