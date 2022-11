Eine 82-Jährige war mit ihrem Rollator in Amberg unterwegs und ist von einem …

Auto streift 82-jährige Fußgängerin – Krankenhaus Eine 82-Jährige war mit ihrem Rollator in Amberg unterwegs und ist von einem …

Auto streift 82-jährige Fußgängerin – Krankenhaus Eine 82-Jährige war mit ihrem Rollator in Amberg unterwegs und ist von einem …

Foto: Harald909, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons