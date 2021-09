A93: Anhänger schaukelt sich auf und kippt

Auf der A93 bei Regnitzlosau im Landkreis Hof ist es am Samstagmorgen zu einem spektakulären Unfall gekommen. Ein 23-jähriger Mann aus Rumänien war mit seinem Auto mit Anhänger, auf dem sich ein zweiter PKW befand, in Richtung Süden unterwegs.

In einer langgezogenen Rechtskurve schaukelte der Anhänger so stark auf, dass der 23-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die Mittelleitplanke stieß. Durch den Aufprall drehte sich der Anhänger um 180 Grad, sodass dieser mit dem geladenen Auto auf dem Dach zum Liegen kam. Das Gespann stand komplett quer zur Fahrbahn, so dass diese komplett blockiert war. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Die Polizei überzeugte sich noch vor Ort ob die Vorgaben zur Ladungssicherung eingehalten wurden. Es konnten keine Verstöße festgestellt werden.