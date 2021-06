Gute Nachrichten für Familien in Amberg. Ab Donnerstag können die Kleinen wieder ihre Runden im Englischen Garten drehen.

Dort steht, wie schon im letzten Jahr, das Kinderkarussell der Familie Neudert. In den winzigen Autos können die Kids losdüsen, während die Erwachsenen die Sonne unter den Kastanien genießen. Für die „Naschkatzen“ gibt’s übrigens gleich nebenan Süßwaren. In die Autos dürfen sich die Kinder täglich von 12 bis 20 Uhr setzen, an Fronleichnam ab 10 Uhr.