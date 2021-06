Feuerwehr befreit Jungen aus einem Weiher

Die Feuerwehr in Selb im Landkreis Wunsiedel hat am Montag einen Jungen aus einer misslichen Lage gerettet.

Am Abend spielte der 10-Jährige mit seinem Freund auf dem Spielplatz am Grafenmühlweiher mit einem Ball. Der landete dummerweise in dem abgelassenen Weiher. Der 10-Jährige wollte den Ball zurückholen, stieg in den Tümpel und blieb hüfthoch im Schlamm stecken.

Eigenständig befreien konnte er sich nicht, auch die Hilfe von Passanten brachte keinen Erfolg. Die Feuerwehr musste schließlich anrücken und den 10-Jährigen aus dem Schlamm ziehen.