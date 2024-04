Abba und Green Day neu in Musik-Register der USA

© Pressenbild/Scanpix Schweden/epa/dpa

Musik unter anderem von Green Day, Abba, Bill Withers, Blondie und Pattie Page ist in das offizielle Musik-Register der USA aufgenommen worden. In das im Jahr 2000 gegründete Musik-Register werden jedes Jahr Tonträger aufgenommen, die mindestens zehn Jahre alt und «kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutend» seien.

Zu den insgesamt 25 in diesem Jahr neu aufgenommenen Alben und Songs zählen der «Tennessee Waltz» von Page, «Ain’t No Sunshine» von Withers, «Arrival» von Abba, «Parallel Lines» von Bondie, «Dookie» von Green Day sowie «This is a Recording» von Lily Tomlin, wie die US-Nationalbibliothek Library of Congress mitteilte.

Außerdem seien etwa «Don’t Worry, Be Happy» von Bobby McFerrin, «Ready to Die» von The Notorious B.I.G. und der Weihnachtssong «Rudolph, the Red-Nosed Reindeer» von Gene Autry neu im Register. (dpa)