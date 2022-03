Abstimmung: Wer soll beim Oberpfalztag auf der Bühne stehen?

Wer soll beim Oberpfalztag in Amberg auf der Bühne stehen? Der Countdown läuft: Noch haben alle zehn Finalisten die Chance, den Newcomer-Wettbewerb des Oberpfalz-Marketings zu gewinnen.

Viele Musiker aus der Region haben sich beworben, z.B. The Burning Head aus Amberg oder Random System aus Vohenstrauß. Bis 27. März haben Sie noch Zeit online abzustimmen. Die Musiker mit den meisten Stimmen gewinnen jeweils einen Gig am 15. Mai auf dem Campus der OTH Amberg plus 250 Euro Preisgeld. Den Link zur Abstimmung und zu Hörproben gibt’s hier:

www.oberpfalztag.de/newcomer

Der Oberpfalztag geht am 14. und 15. Mai in Amberg über die Bühne. Dort soll gezeigt werden, wie modern und kreativ die Region ist.