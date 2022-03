Ehestreit führt zu Verkehrsunfall

Mit einem demolierten Auto endete ein Streit, den ein Ehepaar am Donnerstag auf der A93 bei Regnitzlosau im Landkreis Hof austrug.

Der Zoff raubte dem 27-jährigen Fahrer wohl so sehr die Aufmerksamkeit, dass er mit seinem Opel zu weit nach links geriet und mehrfach gegen die Leitplanke stieß. Nach einer Schleuderpartie blieb das Auto schließlich demoliert auf dem Fahrstreifen stehen. Verletzt wurde niemand. Jedoch war das Auto Schrott und es entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro an den Verkehrseinrichtungen. Die Polizei verwarnte den Unfallfahrer.