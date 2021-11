Am Samstag sind sieben Giftköder am sogenannten „Lengenfelder Weg“ gegenüber des Haidweihers in Kümmersbruck gefunden worden. Es handelt sich um Wurststücke, die mit Schrauben präpariert waren.

Einer Spaziergängerin waren die Köder aufgefallen. Die Polizei Amberg ermittelt jetzt wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise.