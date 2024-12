Airpods geklaut – Bestohlene ermittelt Diebin

Eine 21-Jährige aus Weiden, die am Wochenende beklaut wurde, hat die Diebin selbst ermittelt.

Die Frau vergaß am Samstagabend ihre AirPods an einem Laufband im Fitnessstudio. Erst am nächsten Tag bemerkte sie den Verlust und konnte durch Videoaufzeichnungen eine andere Frau identifizieren, die das Laufband nach ihr benutzt hatte.

Die 21-Jährige ortete die AirPods bei der Verdächtigen zu Hause und erstattete Anzeige. Die Polizei rückte mit einem Durchsuchungsbefehl an. Die 38-jährige Tatverdächtige händigte aber die AirPods im Wert von 150 Euro freiwillig aus. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.