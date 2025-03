Am Freitagabend wurde einem 16-Jährigen Weidener sein Mofa geklaut. Der Jugendliche ging zur Polizei.

Während der Anzeigenaufnahme erhielt er jedoch eine Nachricht, dass sein Mofa an der Esso-Tankstelle in Weiden gesichtet wurde. Kurz darauf wurde das Fahrzeug am Bahnhof in Weiherhammer entdeckt.

Der Jugendliche konnte sein Mofa zurückholen, vom Täter fehlte jede Spur. Das einzig Positive an der Sache. Der Dieb hatte das Mofa vollgetankt. Nun ermittelt die Polizei.