Aktion Gute Fee in Weiden

In Weiden gibt es überall gute Feen. Das können Geschäfte in der Innenstadt sein, Restaurants, oder auch wir vom Ramasuri. Wir helfen Kindern, wenn sie zum Beispiel die Mama verloren haben.

Die auffälligen gelben Logo-Aufkleber mit Strichmännchen kennzeichnen die guten Feen in ganz Weiden. Die können zum Beispiel in Hauseingängen oder in Schaufenstern kleben. Hier wird den Kindern geholfen.

Unter dem Motto „gemeinsam für ein kinderfreundliches Weiden“ gibt es am Freitag, den 01.07.22 wieder einen Aktionstag beim alten Rathaus in Weiden, organisiert vom Stadtmarketing. Auch die Polizei, die Feuerwehr und das BRK sind mit vor Ort. Außerdem können sich die Kinder dort Feen-Ausweise abholen. Darauf steht alles wichtige, falls sie mal verloren gehen.

Sie können mit Ihren Kindern am Samstag einfach vorbeikommen. Schulklassen und große Gruppen sollen sich davor beim Stadtmarketing Weiden anmelden.