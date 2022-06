Spieler des Jahres wechselt zu den Blue Devils Weiden

Die Blue Devils Weiden freuen sich über einen neuen Spieler im Kader. Nardo Nagtzaam, der Spieler des Jahres in der Oberliga-Süd, wechselt vom Liga-Konkurrenten EC Peiting nach Weiden.

Der 32-Jährige Deutsch-Niederländer war in Peiting jede Saison der Top-Scorer des Teams. Für Weiden habe er sich entschieden, weil die Blue Devils mit dem Aufstieg in die DEL2 ein klares Ziel vor Augen hätten. Zudem habe er ein gutes Verhältnis zum Trainer Sebastian Buchwieser, mit dem er bereits in Peiting zusammenarbeitete. Er freue sich, die kommenden drei Jahre für die Weidener spielen zu dürfen.