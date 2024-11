Alkoholisiert und eingeschlafen: PKW überschlägt sich auf der A93 bei Schwandorf

Auf der A93 bei Schwandorf kam es am Freitagmorgen zu einem spektakulären Unfall.

Ein 44-jähriger Fahrer verlor zwischen den Anschlussstellen Schwandorf-Süd und Schwandorf-Mitte die Kontrolle über sein Auto, nachdem er eigenen Angaben zufolge am Steuer eingeschlafen war. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach in der Böschung liegen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,0 Promille. Zudem liefen mehrere Liter Öl und Diesel in den Grünstreifen, weshalb eine Spezialfirma das verunreinigte Erdreich entfernen musste. Der entstandene Schaden am Fahrzeug beträgt etwa 30.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke und durch die ausgelaufenen Betriebsstoffe wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.