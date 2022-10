Altenstadt: Lagerfeuer gerät außer Kontrolle

Ein Lagerfeuer ist am Mittwochabend in Altenstadt/WN außer Kontrolle geraten.

Eine 27-Jährige wollte in einem Garten einer Bekannten ein Feuer schüren. Ordnungsgemäß hatte sie dies auch bei der Integrierten Leitstelle angemeldet. Trotz aller Vorsicht gerieten zwei Bäume in Vollbrand. Die Flammen schlugen teilweise bis zu 30 Meter in den Nachthimmel. Zum Glück griffen die Flammen nicht auf das Wohnhaus über.

Durch die Feuerwehr wurde der Brand dann schließlich abgelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Gartenbesitzerin machte übrigens keinen Schaden geltend.