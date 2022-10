Streit vor der Bar: Polizei sucht Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung vor einer Bar in Weiden sucht die Polizei Zeugen. Am Donnerstag war es in einer Bar in der Sedanstraße gegen 00:30 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen. Die Personen mussten das Lokal verlassen.

Allerdings ging der Zoff vor der Bar weiter. Zwei Personen im Alter von 22 und 26 Jahren wurden dabei durch ein Messer leicht verletzt. Die beiden mutmaßlichen Täter flüchteten zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizeiinspektion Weiden ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen die Angaben zum Tatgeschehen bzw. den flüchtigen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0961/401-0 mit der Polizeiinspektion Weiden in Verbindung zu setzen.