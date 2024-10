Am Donnerstag kommt der Trailer zur Hundslinger Hochzeit

© Foto: Stonewood Film

Anfang nächsten Jahres ist es endlich soweit: Die Hundslinger Hochzeit kommt in die Oberpfälzer Kinos. Damit die Wartezeit bis zum Premierentag am 16. Januar ein bisschen verkürzt wird, wird am Donnerstag (24.10.) um 17 Uhr der Trailer veröffentlicht.

Hier gehts zum Trailer

Und darum geht es:

Der Tod ihrer Mutter zwingt die Wirtstochter Magdalena zurück in ihre Heimat Hundsling in der Oberpfalz. Magdalena findet sich in einer misslichen Lage wieder, die das ganze Dorf betrifft. Jemand hat ein zweites Wirtshaus eröffnet, eines zu viel am Ort. Magdalena tritt das Erbe ihrer Mutter an und will die Konkurrenz ausschalten. Die Situation eskaliert, als Magdalena anfängt unorthodoxe Mittel einzusetzen, um sich den Traum vom eigenen Wirtshaus zu erfüllen…

„Hundslinger Hochzeit“ ist das Herzensprojekt der Schauspielerin und Produzentin Christina Baumer, die ihre Heimat liebt. Die Drehorte Friedenfels, Wiesau, Tirschenreuth und Waldsassen, punkten mit ihrem herzlich-rauen Charme, einem unnachahmlichen Charakter, unberührter Natur, gepflegter Wirtshauskultur und selbstbewusst-ehrlichen Bewohner:innen. In „Hundslinger Hochzeit“ wird das unverfälschte, aber keinesfalls verkitschte Landleben zum Kinoerlebnis.

Die zwei um ihre Existenz kämpfenden Gaststätten als Hauptschauplätze stehen symbolisch für die wegen der Pandemie und dem Ukraine-Krieg brach liegenden Wirtshauskultur. Sehr zum Bedauern der Nordoberpfälzer:innen, denn das Wirtshaus ist ihr zweites Wohnzimmer. Der Nordoberpfälzer Dialekt als Filmsprache ist ein achtungsvoller Umgang heimatlicher Eigenheiten, wovon viele aufgrund von gesellschaftspolitischen Vereinheitlichungen dem heimtückisch-schleichenden Verfall ausgesetzt sind.

Alle Termine zum Kinostart