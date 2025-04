Am Freitag ist „Nacht der Bibliotheken“

Am Freitag findet in Deutschland eine Premiere statt. Da wartet die erste bundesweite Nacht der Bibliotheken.

Über 1.400 Bibliotheken im ganzen Bundesgebiet sind dabei und öffnen ihre Türen mit einem ganzen Katalog an Programm. So auch die Stadt- und Provinzialbibliothek in Amberg und die Regionalbibliothek in Weiden.

Neben Vorträgen, Ausstellungen und Führungen gibt es unter anderem eine Autorenlesung per Video und ein “Silent Reading”.

Es geht also rund in der Bibliotheken in ganz Deutschland und damit natürlich auch bei uns:

Hier finden Sie alle Veranstaltungen