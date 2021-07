Am Samstag ist Sportabzeichen-Tag in Weiden

Der Bayerische Landessportverband – Kreis Weiden-Neustadt/WN – veranstaltet wieder einen Sportabzeichen-Tag. Innerhalb weniger Stunden kann dann jeder, egal welchen Alters das Deutsche Sportabzeichen ablegen.

Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich. Ein ausgebildetes Prüferteam wird durch den Tag führen und die Leistungen abnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Termin ist am 31. Juli von 11 bis 15 Uhr auf dem Schulsportplatz und im Hallenbad der Realschule in Weiden. Einfach vorbeikommen! Auch Helfer sind gern gesehen, die an dem Tag Zeiten stoppen oder bei Weiten-Messungen helfen.