Mit einer aufblasbaren Badewanne gönnte sich jetzt ein 62-jähriger Amberger ein Gadget, das er zu sich nach Hause liefern lies.

In seiner Abwesenheit wurde das unübersehbare Paket im Treppenhaus abgestellt. Als der Mann am Folgetag heimkehrte, war die 160 Euro teure Wanne weg. Bevor Sie das Ganze belächeln: Der Innenstadtbewohner hat nur eine Dusche und schaffte sich deshalb die Wanne wegen des Spaßfaktors an. Hinweise zu dem fiesen Klau bitte an die Polizeiinspektion Amberg.