Zur besten Sendezeit am Samstagabend fand eine Dame in Amberg einen fremden Mann schlafend in ihrem Wintergarten. Das berichtet die Amberger Polizei.

Sie verständigte die Polizei und der Unbekannte wurde schließlich von der Streife geweckt. Sichtlich irritiert und alkoholisiert entschuldigte sich der 45-Jährige für die Unannehmlichkeit, so dass die Hausbesitzerin von einer Strafverfolgung absah. Die Frau will ihr Gartentor in Zukunft immer verschlossen halten.