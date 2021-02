Amberg: Schulschließungen und Maskenpflicht in der Fußgängerzone

Die Stadt Amberg hat die Sieben-Tage Inzidenz von 100 überschritten. Deshalb gelten ab Samstag strengere Regeln.

In einem Sonderamtsblatt gab die Stadt Amberg am Freitag bekannt, dass ab Samstag, 27. Februar 2021, in den Schulen der Unterricht nur im Distanzunterricht stattfinden darf. Ausgenommen sind nur Abitur- und Abschlussklassen der beruflichen Schulen. Auch Angebote für die Tagesbetreuung von Kindern, Jugendlichen und Volljährigen, sowie für die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung in Präsenzform sind damit verboten.

Außerdem tritt ab Samstag um 0 Uhr die Ausgangssperre in Kraft. Die gilt dann von 22 bis 5 Uhr. In der Fußgängerzone und auf weiteren Plätzen gilt zusätzlich ein ganztägiges Alkoholkonsumverbot und eine Maskenpflicht.

Die Maßnahmen gelten unterschiedlich lange:

Das Alkoholkonsumverbot und die Maskenpflicht sind vorerst bis zum 7. März befristet. Die Ausgangssperre endet, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Bei der Öffnung der Schulen wird tagesaktuell entschieden. Der Wechsel in den Präsenzunterricht kann also wieder erfolgen, wenn die Inzidenz den Wert von 100 wieder unterschreitet.

